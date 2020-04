Ustavno sodišče zadržalo del odloka: Vlada mora preverjati upravičenost ukrepov 24ur.com Ustavno sodišče je zadržalo del odloka o omejitvi gibanja in vladi naložilo, da mora takoj po prejetju sklepa in nato vsaj vsakih sedem dni preverjati upravičenost ukrepov iz odloka. Ob upoštevanju strokovnih razlogov mora nato ukrepe podaljšati, spremeniti ali odpraviti, o tem pa obvestiti javnost, so sporočili iz ustavnega sodišča.

