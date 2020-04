Mesečni temeljni dohodek – ste zamudili katerega od rokov? data.si Mesečni temeljni dohodek po novem interventnem zakonu zaradi epidemije COVID-19 se dodeli le upravičencem, ki so imeli na dan uveljavitve zakona poravnane vse obveznosti do FURS. Do katerega datuma ste morali imeti poravnane vse obveznosti, da...

Sorodno































Oglasi