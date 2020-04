Nogometaši MARIBORA namesto na treninge ... na NJIVO! Kako? Zakaj? Tu so VSE PODROBNOSTI! Ekipa Športniki, ki jih podpira Pivovarna Laško, se bodo naslednji teden udeležili delovne akcije v Savinjski dolini. Skupaj bodo obirali hmelj in s tem pomagali pivovarni in hmeljarjem, ki se v težkih časih zagotovo spopadajo s težavami pri najemu sezonskih delavcev.



