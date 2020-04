Ko tudi voditelji POP TV ne upoštevajo varnostne razdalje, čeprav to vehementno očitajo drugim! Demokracija Voditeljica Petra Kerčmar je v sredo v oddaji 24ur napadala ministra za notranje zadeve Aleša Hojsa, vse skupaj pa se je medijski hiši vrnilo kot bumerang. POP TV bi lahko najprej počistil pred svojim pragom, voditelja Petra Kerčmar in Jani Muhič namreč v studiu med napadanjem Hojsa tudi sama nista upoštevala ustrezne varnostne razdalje. Kot je v nadaljevanju razkril Hojs, novinarji in snemalci PO ...

