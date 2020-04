Minister Boštjan Koritnik ob obisku v občini Domžale: »Občine so se v času epidemije zelo dobro odzv Vlada RS Minister za javno upravo Boštjan Koritnik je danes obiskal občino Domžale, kjer se je sestal z županom Tonije Dragarjem, načelnico upravne enote mag. Ivico Vozelj in poveljnikom občinskega štaba Civilne zaščite Markom Žagarjem. Namen obiska je bil pridobiti informacije in iz prve roke izvedeti, kako so v času epidemije Covid19 organizirane občine, kako poteka delo na upravnih enotah in kako je pri tem poskrbljeno za varnost občank in občanov ter uslužbencev.

Sorodno Oglasi Omenjeni Boštjan Koritnik

Iran

koronavirus Najbolj brano Osebe dneva Simona Kustec Lipicer

Jelko Kacin

Zdravko Počivalšek

Janez Janša

Franc Breznik