V Kobilarni Lipica se je rodila prva letošnja žrebička Primorske novice V Kobilarni Lipici se veselijo rojstva prve letošnje žrebičke Dubovine, ki je prišla na svet v četrtek zvečer. Skupaj z mamo bo prihodnje dni preživela v enem od porodnih boksov hlevov na Borjači. Do junija se bo Dubovini v Lipici pridružilo še 29 žrebičk in žrebičkov, so sporočili iz lipiške kobilarne.

