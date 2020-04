Želve se vračajo na prazne tajske plaže Primorske novice Priljubljene plaže na Tajskem, ki so bile pred pandemijo novega koronavirusa polne turistov, privabljajo vse več redkih živali. Morje v državi je od uvedbe karantenskih ukrepov čistejše, korale so začele rasti, na nekaterih plažah pa so spet začele gnezditi želve, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

