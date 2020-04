Policija: Nadzor je bil načrtovan. Breznik se kljub vsemu vrača v parlament 24ur.com Kontrola prometa na ljubljanski obvoznici, v kateri so policisti ustavili zdaj že nekdanjega državnega sekretarja Franca Breznika, je bila del v naprej načrtovanega nadzora. Ustavili so deset voznikov, vožnjo pa so prepovedali Brezniku. Ne glede na vse, pa Breznik sporoča, da se bo vrnil v poslanske klopi.

