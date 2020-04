Zaradi neupoštevanja opozoril več požarov v naravi Dnevnik Gasilci so imeli od petka popoldne do danes kljub opozorilom o nevarnost požarov v naravi veliko dela zaradi tistih, ki ne upoštevajo teh opozoril. Tako so morali denimo danes v zgodnjih jutranjih urah gasiti na Vovkah pri Cerkljah na Gorenjskem,...

Sorodno Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Jelko Kacin

Marjan Šarec

Milan Mandarić

Simona Kustec Lipicer