Nogometne lige MLS ne bo vsaj do 8. junija, južnoameriške kvalifikacije septembra 24ur.com Vodstvo severnoameriške nogometne lige MLS je sporočilo, da se liga ne bo začela pred 8. junijem. Tekmovanje so zaradi pandemije novega koronavirusa že prejšnji mesec najprej prestavili do maja. V ligi igrajo štirje Slovenci, Antonio Delamea Mlinar (New England Revolution), Robert Berić (Chicago Fire), Aljaž Struna (Houston Dynamo) in Aljaž Ivačič (Portland Timbers).

