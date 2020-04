Jaša Šaban skupini Stray Train dal nov zagon: izdali novo pesem 24ur.com Blues rock skupina Stray Train je z novim pevcem Jašo Šabanom, ki ga poznamo iz šova Slovenija ima talent, izdala novo pesem z naslovom Worked it out wrong. V sebi nosi močno sporočilo in je prvi singel prihajajočega tretjega albuma.

