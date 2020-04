Kako po petih tednih izolacije in strogih ukrepov ne izgubiti živcev? SiOL.net Peti teden življenja v izolaciji se približuje koncu. Peti teden, ko večinoma živimo med štirimi stenami, brez osebnih stikov s sorodniki in prijatelji, ko otroci ne obiskujejo šol in vrtcev, ko številni živčni doma čakajo na delo, ki je zaradi epidemije ugasnilo. Kako si pomagati, če smo zapadli v tesnobo, in kako otrokom razložiti, zakaj je (vsaj za zdaj) konec življenja, kot ga poznajo?

Oglasi Omenjeni Iran Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Simona Kustec Lipicer

Jelko Kacin

Marjan Šarec

Milan Mandarić