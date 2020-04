Posnetki prikazujejo zahtevno rušenje zvonika zagrebške katedrale 24ur.com Z zagrebške katedrale so odstranili vrh enega od zvonikov, ki je bil poškodovan v marčevskem potresu z magnitudo 5,5 in je grozil, da se bo zrušil. Pripadniki hrvaške vojske so na severnem stolpu podtaknili eksploziv na približno 92 metrih višine. 13,5-metrski in 30 ton težki vrh so po nadzorovani eksploziji z žerjavom prenesli na tla. Njihovo ministrstvo za obrambo je objavilo posnetke zahtevne ...

