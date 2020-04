Uvedli novo nagrado v spomin na Bryanta in njegovo hčer Sportal Ženska različica severnoameriške košarkarske lige WNBA je v noči na soboto po slovenskem času izpeljala nabor novink za naslednjo sezono in predstavila tudi novo nagrado v spomin na pokojnega Kobeja Bryanta in njegovo hčer Gianno, ki sta letos umrla v helikopterski nesreči.

Sorodno Oglasi