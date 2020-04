Jakov Fak in druščina izvedeli, kdaj bo šlo zares Sportal Biatlonke in biatlonci bodo novo sezono svetovnega pokala začeli 28. in 29. novembra v Kontiolahtiju na Finskem, je sporočila Mednarodna biatlonska zveza (IBU). Svetovno prvenstvo bo med 10. in 22. februarjem prihodnje leto na Pokljuki, po največjem tekmovanju zime se bo svetovni pokal nadaljeval v Pekingu.

