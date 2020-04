Begunski otroci brez spremstva iz Grčije prispeli v Nemčijo SiOL.net V Nemčijo je danes prispela skupina približno 50 begunskih otrok brez spremstva, ki so jih evakuirali iz sprejemnih centrov na grških otokih. Mladoletni begunci so z letalom iz Aten pristali v Hannovru. Vse so pred odhodom iz Grčije testirali za novim koronavirusom, najprej pa bodo v Nemčiji ostali v štirinajstdnevni karanteni, piše STA.

