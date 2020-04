Franc Breznik: »Zaradi ene napake ste me uničili« Mladina "Veliko dobrega sem naredil v vseh teh letih, pa tega niste objavljali. Zdaj pa sem naredil eno napako in ste me uničili. Na tisoče kilometrov imam za seboj, sem že storil kakšen prekršek, tudi tokrat sem ga, priznal sem napako. Ne vem, kaj naj še naredim, da boste zadovoljni."

