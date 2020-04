Mestna občina Ljubljana (Mol) je v sodelovanju z Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije zaključila projektni natečaj za izbiro najprimernejše rešitve za minipleks mestnega kina.s petimi kinodvoranami, ki bo v podhodu Ajdovščina. Zmagovalci natečaja so arhitekti Tomaž Ebenšpanger, Peter, Boštjan in Aleš Gabrijelčič, absolventa arhitekture Anja Mencinger in Nik Solina ter š...