Takole je Šarčev sekretar Damir Črnčec hodil na tajna srečanja k Tomažu Lovšetu - in vse to zamolčal Demokracija Ekskluzivne fotografije pričajo, kako je zdaj že bivši sekretar za državno varnost Damir Črnčec v času vlade Marjana Šarca hodil na tajna srečanja, ki so se odvijala doma pri Tomažu Lovšetu. Pri tem ni šlo oziroma ne gre za eno samo “naključno srečanje”, ampak za redne, pogoste obiske, včasih tudi večkrat tedensko, očitno vedno takrat, ko je bil Tomaž Lovše, ki živi na relaciji med ZDA in Slovenij ...

