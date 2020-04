Seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic so danes ob 6.13 zabeležili zmeren potresni sunek, magnitude 2,0. Po prvih podatkih je bilo žarišče potresa 67 kilometrov zahodno od Ljubljane, v bližini Tolmina.Intenziteta potresa v širšem nadžariščnem območju ni presegla III. stopnje po evropski potresni lestvici, potres pa so čutili posamezni prebivalci ožjega nadžariščnega območja, so še sporoči ...