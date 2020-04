Vrača se še ena nogometna liga: Danes prva tekma in Z GLEDALCI na tribunah! Ekipa V Turkmenistanu se bo danes nadaljevala nogometna sezona, tudi z navijači na tribunah, saj je Turkmenistan ena redkih držav, ki doslej še ni zabeležila primera novega koronavirusa. Marca so kljub temu sledili navodilom svetovne zdravstvene organizacije in po treh odigranih krogih prekinili domače prvenstvo.



