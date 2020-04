MICHAEL SCHUMACHER? Kaj se dogaja z najboljšim vseh časov? Veliki KRITIK na njegov račun! In to zdaj Ekipa Nemec, ki se je tako tragično ponesrečil na smučanju v francoskih Alpah, ima sedem naslovov svetovnega prvaka, ki mu jih ne more nihče vzeti.



Več na Ekipa24.si.si

Oglasi