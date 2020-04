Soča usodna za 29-letnega domačina Primorske novice Danes zjutraj so svojci v Soči, nedaleč od Volčanskega mostu, našli pogrešanega 29-letnika. Policisti, gorski reševalci in gasilci so ga po obvestilu, da se ni vrnil, iskali že v soboto zvečer, a niso bili uspešni.

Sorodno



Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Borut Pahor

Anže Kopitar

Janez Janša

Mitja Šivic

Marjan Šarec