Nemški zunanji minister Heiko Maas je danes, 19. aprila, obljubil boj proti zanikovalcem holokavsta. V Nemčiji namreč danes obeležujejo 75. obletnico osvoboditve treh nacističnih koncentracijskih taborišč. Zaradi izbruha koronavirusa so morali večje dogodke sicer odpovedati in obeleževanje obletnic preseliti na splet. Pred 75 leti so zavezniški vojaki v Nemčiji med drugim osvobodili taborišča Sachs ...