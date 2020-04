Norveška je uvedla neobvezno aplikacijo “stop okužbi”, ki te opozori, če si bil dlje kot 15 minut na manjši razdalji kot dva metra z osebo, ki ima potrjeno okužbo s SARS-CoV19. Tudi slovenska vlada je želela uvesti sledenje obolelim, če na to pristanejo s konsenzom, a so jo slovenski mediji raztrgali z besedami, da gre za diktaturo in konec demokracije.