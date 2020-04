Vrnili se bomo naprej v neko realnost, ki zdaj nastaja RTV Slovenija Vse te preizkušnje, ne le pandemija, tudi revščina, nikakor niso nujno nekaj, kar nas dela plemenitejše, ampak je lahko to tudi nekaj, kar nas moralno in tudi v drugih smislih pohabi. To, kar nas ločuje je še vedno močnejše od tega, kar nas povezuje.

