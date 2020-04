Korona kampanja: ali se bo Janez Janša s predčasnimi volitvami skušal izogniti morebitnemu tekmecu A Reporter Največja vladna stranka je med velikonočnimi prazniki polepila Slovenijo s svojimi plakati, v katerih se zahvaljuje državljanom, ker so doma in skrbijo za svoje zdravje. Nekateri so ob tem pomislili, da se SDS pripravlja na predčasne volitve po koncu epid

