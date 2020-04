Ob svetovnem dnevu knjige bo tudi letos v Sloveniji potekala Noč knjige, ki pa bo zaradi epidemije novega koronavirusa potekala v virtualnem prostoru interneta in družabnih omrežij. Osrednje dogajanje bo na predvečer in na večer dneva knjige 23. aprila, nato pa se bo praznovanje nadaljevalo maja, med drugim tudi z natečajem Noč pisanja. Fokus Noči knjige so besede Franceta Prešerna Edinost, sreča, sprava, saj...