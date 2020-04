Darko Milanič: Da bi kaj obžaloval? Niti slučajno. Sportal ''Ne moreš zadovoljiti vseh. Sebe, navijačev, medijev … Ne moreš biti hkrati uspešen, lep, najvišji in najhitrejši. Preprosto ne gre,'' je dolgoletni trener NK Maribor Darko Milanič opisal težavo, s katero se je spopadal na klopi najuspešnejšega slovenskega kluba. Odšel je kot rekorder in opozoril, kako so bile letvice postavljene previsoko. Ko se ozira v preteklost, je iz dneva v dan bolj ponosen na vse, kar je napravil.

