Nogometaši in trenerji Rome so se do konca sezone odpovedali plači 24ur.com Vsi člani italijanske prvoligaške nogometne ekipe AS Roma so se zaradi krize, ki jo je povzročila pandemija novega koronavirusa, odpovedali prejemanju plače do konca sezone 2019/20. Kako in kdaj se bo tekmovanje končalo, Rimljani nastopajo še v Serie A in Ligi Evropa, za zdaj ni znano, sezona pa bi se lahko zavlekla globoko v poletje.

Sorodno





Oglasi Omenjeni Italija

koronavirus Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Zlatko Zahovič

Marjan Šarec

Aleksandra Pivec

Darko Milanič