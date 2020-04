Na Primorskem močna burja s sunki do 120 kilometrov na uro Dnevnik Od danes zvečer do torka popoldne bo burja v Vipavski dolini v sunkih dosegala hitrost od 100 do okoli 120 kilometrov na uro, je zapisano na spletni strani agencije za okolje. Zaradi burje je na hitri cesti med razcepom Nanos in priključkom...

