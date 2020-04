V morju nedaleč od Šibenika in otoka Šolta v Dalmaciji so ribiči v petek in soboto zagledali tri ali štiri kite, ki so očitno zašli Jadran. Na strani združenja Eko Pelješac na Facebooku so objavili video posnetke, ki so se razširili po družbenih omrežjih. Na posnetku, ki je nastal v soboto, je mogoče videti kite, ki plavajo, se potapljajo in tudi brizgajo vodo iz nosnic na glavi. Na oddelku za morj ...