Koprčan osumljen več tatvin in prometa z drogami Dnevnik Koprski policisti so zoper 44-letnega Koprčana podali več kazenskih ovadb. Utemeljeno ga sumijo več tatvin v različnih trgovinah in bencinskem servisu, ter neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami. Osumljenca so privedli na...

