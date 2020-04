Na dražbi je mogoče kupiti dan in tekmo z Luko Dončićem Primorske novice V ZDA poteka dobrodelna dražba, imenovana All In Challenge, ki želi z najrazličnejšimi prispevki slavnih osebnosti zbrati denar za najbolj prizadete ob pandemiji koronavirusa. V ponudbi je tudi košarkarska tekma v okviru lige NBA z Dallas Mavericks.

Sorodno









Oglasi