V katalonskem nogometnem ponosu Barceloni razmišljajo celo o tem, da bi omejitvene ukrepe zaradi pandemije novega koronavirusa izvajali do konca leta in še naprej. Kot je danes razkril katalonski časnik La Vanguardia, v najslabšem primeru to pomeni, da bi gledalce na tribune stadiona Camp Nou znova pustili šele februarja 2021.



Več na Ekipa24.si.si