Pečečnik dobavil napačne maske Dnevnik Zavod za blagovne rezerve je pri podjetju Public digital infrastructure Joca Pečečnika naročil zaščitne maske FFP2, podjetje pa je dobavilo navadne kirurške maske, ki so bile za nameček lažno označene kot maske tipa FFP2. Na zavodu so to neskladje...

Sorodno



Oglasi Omenjeni Joc Pečečnik

koronavirus Najbolj brano Osebe dneva Jelko Kacin

Janez Janša

Aleksander Čeferin

Zlatko Zahovič

Luka Dončić