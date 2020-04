Aplikacija, ki nas je navdušila: kako izbrati in naročiti kozmetiko po svoji meri? SiOL.net V teh dneh, ko se večinoma zadržujemo doma, si vseeno želimo imeti na voljo lepotno rutino in negovalno kozmetiko, ki nam bo pomagala, da bo naša koža zažarela v najlepšem sijaju. Življenje za štirimi stenami drastično spreminja naš vsakdan. V zaprtih prostorih preživimo od 80 do 100 % našega dne. Takšna sprememba okolja in običajnih življenjskih rutin pomembno vpliva na naše zdravje in zagotovo n...

Sorodno











Oglasi Omenjeni Iran

koronavirus Najbolj brano Osebe dneva Jelko Kacin

Janez Janša

Aleksander Čeferin

Luka Dončić

Zdravko Počivalšek