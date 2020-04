Bruselj in London začela nov krog pogajanj o odnosih po brexitu SiOL.net Združeno kraljestvo in Evropska unija sta danes začela nov krog pogajanj o prihodnjih odnosih med stranema po britanskem izstopu iz EU. Pogajanja so zaradi pandemije novega koronavirusa stala mesec in pol. Drugi krog pogajanj bo potekal do petka prek videokonference.

