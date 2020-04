V Tabu Mežica odpustili 25 delavcev Dnevnik V Tovarni akumulatorskih baterij (Tab) Mežica so po informacijah iz delavskih vrst odpustili 25 delavcev, ki delajo v tovarnah v Črni in Žerjavu. Pogodbe naj bi zaposlenim za nedoločen čas prekinili iz poslovnih razlogov. Delavci so odpovedi, ki...

