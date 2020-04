V nedeljo sta bili predvajani prvi dve epizodi težko pričakovanega dokumentarnega filma o košarkarski dinastiji Chicago Bulls in verjetno najboljšemu košarkarju vseh časov Michaelu Jordanu. Reakcije gledalcev so odlične in večina komaj čaka naslednjo nedeljo, ko bosta na sporedu naslednji dve od skupno desetih epizod.



