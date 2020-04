Svetovno prvenstvo v hokeju, ki bi moralo v Ljubljani potekati konec aprila in v začetku maja, je zaradi epidemije novega koronavirusa odpadlo. Pri Hokejski zvezi Slovenije so danes sporočili, da so za izvedbo drugoligaškega tekmovanja oddali vlogo za leto 2021 pri krovni zvezi IIHF, pričakujejo pa, da bodo po majskem kongresu to SP tudi dobili.



