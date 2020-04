Ameriška pevka Norah Jones je objavila skladbo How I Weep, ki je uvodna pesem prihajajočega albuma Pick Me Up Off the Floor, katerega izid je napovedan za 12. junij. Naslov albuma označuje glasbeničino željo, da se premaknemo iz kaosa, morebitno temačnost pa bolj kot črnogledosti pripisuje človeški želji po bližini.



