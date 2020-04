Več kot deset odstotkov nogometašev je izjavilo, da imajo vse od prekinitve tekmovanj zaradi pandemije novega koronavirusa simptome tesnobe in depresije, opozarja mednarodni sindikat poklicnih nogometašev FIFPro. V raziskavi, ki jo je FIFPro izvedel med 22. marcem in 14. aprilom, je sodelovalo 1602 nogometašev in nogometašic iz 16 držav.



Več na Ekipa24.si.si