V nadzornem svetu RTV se obetajo nove spremembe Dnevnik Stranke SDS, SMC, NSi in DeSUS so predlagale, da se 17. nujna seja Mandatno-volilne komisije, ki bo na sporedu jutri, razširi s točko, v kateri bodo predlagali razrešitev članov nadzornega sveta RTV, ki jih je imenoval državni zbor. us

Sorodno Oglasi