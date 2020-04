Ceni bencina in dizla nespremenjeni Energetika.NET Ceni reguliranih pogonskih goriv - 95-oktanskega bencina in dizla - sta kljub znižanju trošarin opolnoči ostali nespremenjeni pri enem evru za liter, so sporočili z vlade.

