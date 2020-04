(KOMENTAR) Dileme prvega vojaka Večer Robert Glavaš, novi načelnik generalštaba Slovenske vojske (GŠ SV), je nasledil Alenko Ermenc. Je zelo dober vojak, z zavidljivo vojaško kariero, nekako "by the book", po "priročniku". Takšne ocene smo dobili iz več virov, ko je obrambni minister Matej Tonin prejšnji teden sporočil odločitev za "vojaka z dušo in srcem". Po ekspresni potezi Tonina, da generalko Ermenčevo​, prvo žensko na čelu SV, odstavi že na prvi seji, veliko izbire vodstvo obrambnega ministrstva niti ni imelo. Kadrovska suša tako na vojaškem vrhu kot drugih ravneh že leta ni skrivnost.

