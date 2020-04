Sosedski odnosi v času karantene: vir pomoči in tudi frustracij RTV Slovenija Ploskali so v zahvalo zdravstvenih delavcev, ki se borijo za življenja ljudi z boleznijo covid-19, povezovali s pesmijo in peli po balkonih. A čas karantene lahko ljudi tudi zaplete v medosebna trenja s svojimi sosedi.

Sorodno















Oglasi