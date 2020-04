Borza terjatev, d. o. o., v slogu Joca Pečečnika in njegovih mask?! Hja, tudi Borzo terjatev forsira Pozareport.si Medtem ko na dan prihajo vedno nove informacije ter razsežnosti debakla državnih poslov z Jocem Pečečnikom in njegovo zdaj že razvpito nabavo mask in druge nujne zaščitne medicinske opreme, se lahko državi oziroma Janševi vladi, še natančneje ministrstvu za finance nekaj podobnega zgodi tudi pri načrtovanih odkupih terjatev. Med likvidnostnimi ukrepi za pomoč gospodarstvu se namreč znotraj 2. prot ...

Sorodno



Oglasi