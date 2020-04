Nogometaši NK Maribor privolili v nižje plače, a (še) ne vsi Sportal NK Maribor je tudi uradno vstopil v proces finančne reorganizacije kluba. Sprejet je bil dogovor o nižjih plačah. Najprej so ga sprejeli zaposleni in drugi delujoči pri branilcih državnega naslova, nato so nove pogoje sodelovanja v veliki večini sprejeli še igralci in trenerji. Izjema je le nekaj posameznikov, ki imajo svoje pomisleke in jim je vodstvo kluba dalo na voljo še nekaj časa za odločitev.

