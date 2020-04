Naftni šok: "Tovarne so zaprte, posli so zaprti, nihče ne vozi avtomobilov" Svet 24 Prvič v zgodovini je cena sodček nafte padel pod nič dolarjev. Vlagatelji so šokirani, ameriški predsednik Donald Trump pa pravi, da gre najverjetneje za začasen pojav.



